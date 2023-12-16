حماس: نؤكد على موقفنا بعدم التفاوض لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، مالم يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني نهائيا.

وأوضحت حركة حماس في بيانها، انها قامت بإبلاغ موقفها هذا لجميع الوسطاء.