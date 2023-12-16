حماس: نؤكد على موقفنا بعدم التفاوض لتبادل الأسرى ما لم يتوقف العدوان
بقلم ط.خير الدين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم السبت، على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، مالم يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني نهائيا.
وأوضحت حركة حماس في بيانها، انها قامت بإبلاغ موقفها هذا لجميع الوسطاء.
وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام “ابو عبيدة”، قبل ايام، انه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.
وتابع ذات المتحدث في كلمة مسجلةـ أنه لا الإحتلال ولا داعموها يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام.
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