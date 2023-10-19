حماس: نثمن الموقف الروسي بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموقف الروسي،بالامتناع عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن.

وجء في بيان لحماس “تعقيباً على امتناع روسيا عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن. فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نثمن الموقف الروسي. الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة”.

كما دعت حاس المجتمع الدولي –يضيف البيان- وعلى رأسه مجلس الأمن إلى القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال. الهمجي على الشعب في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية.

ورفض مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مشروع قرار برازيلي يدين الحرب في قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، للسماح بوصول المساعدات إلى سكان القطاع.

وصوّت معظم أعضاء المجلس، بواقع 12 عضوا، لصالح مشروع القرار. في حين امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.