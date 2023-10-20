حماس: ندعو الجميع الى استمرار النفير لوقف العدوان ورفض التهجير

أشادت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الجمعة ، بالجماهير التي خرجت دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضا للعدوان الصهيوني الغاشم.

ووجهت حركة حماس في بيان لها، شكرا للحشود التي لبت نداء اليوم في الجمعة الثانية لعملية طوفان الأقصى.

وخرجت بحشود هادرة رفضا للعدوان الصهيوني الغاشم ولسياسة التهجير التي يقودها الاحتلال، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ذات البيان ان تلك الحشود الهادرة التي خرجت اليوم وطوال الأيام الماضية، من كل المدن والعواصم في العالم، على اختلاف وتنوّع ألوانها وأعراقها وجنسياتها وشرائعها، لتبعث برسالة واضحة؛ أنّ القضية الوطنية الفلسطينية العادلة، هي قضية تحرّر وطني ونضال من أجل الحريّة والاستقلال، لا يمكن تصفيتها أو اختزالها.

ودعت حركة حماس في ختام البيان، الى استمرار النفير لوقف العدوان ورفض التهجير، وتعزيز كلّ أشكال الدَّعم والمناصرة والتّضامن مع الفلسطنيين في قطاع غزّة، حتى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الفاشي على مدار الساعة.