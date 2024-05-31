حماس: ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن ودعوته لوقف إطلاق النار الدائم 

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار الدائم.

وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، وإعادة الاعمار، وتبادل الأسرى.

واوضحت الحركة في بيانها، أن الموقف الأمريكي وما ترسخ من قناعة في الساحتين الإقليمية والدولية بشأن ضرورة وضع حد للحرب على غزة، هما نتاج الصمود الذي وصفته بـالاسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته، خلال نحو 8 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزّة.

وشدّدت الحركة، على استعدادها للتعامل بصورة إيجابية وبنّاءة مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

بالإضافة الى إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكنهم، وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى، مشترطة إعلان الاحتلال التزامه الصريح بشأن ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعلن، مساء اليوم، تقديم الكيان اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى، يتضمن 3 مراحل. مؤكّدا أنّه أُرسل إلى حركة حماس من أجل النظر فيه.

وأوضح بايدن، ان هذه المبادرة تشتمل على ثلاث مراحل، إذ يستمر الاتفاق الأول مدة 6 أسابيع، وينص على وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الصهيونية من جميع المناطق الآهلة بالسكان في غزة.

وإطلاق سراح بعض الأسرى لدى حماس، بمن في ذلك الجرحى والمسنون والنساء، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

أمّا المرحلة الثانية فتتضمن، وقف الأعمال العدائية إلى أجَل غير مسمى في مقابل إطلاق سراح الأسرى المتبقين، في حين أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تتضمن بدء إعادة إعمار قطاع غزة.