حماس: اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة صمود شعبنا الأسطوري ومقاومته الباسلة

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.

وأكدت “حماس” أن هذا الاتفاق يعَدُّ إنجازًا كبيرًا للشعب ومقاومته وأمته وأحرار العالم، وهو بمثابة محطة فاصلة في مسار الصراع مع العدو. ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشعب في التحرير والعودة.

وأوضحت أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبها الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه. ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها.

وأعربت الحركة، في ختام بيانها، عن تقديرها وشكرها لكلّ المواقف المشرّفة الرَّسمية والشعبية التي تضامنت مع غزَّة، ووقفت مع شعبها، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربياً وإسلامياً ودولياً. شاكرةً الوسطاء الذين بذلوا جهداً كبيراً للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصَّة قطر ومصر.