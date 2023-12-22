حماس: قرار مجلس الأمن الدولي خطوة غير كافية

إعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها اليوم قرار مجلس الأمن الدولي بالخطوة غير كافية.

كما أكدت حماس ان القرار رقم 2722 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها خطوة غير كافية.

وأضافت حماس في ذات البيان أن هذا القرار لا يلبي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة.

كما ان هذا القرار لم يتضمّن قراراً دولياً بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت حماس أن أمريكا عملت على تفريغ هذا القرار من جوهره وإخراجه بهذه الصيغة الهزيلة التي تسمح للاحتلال الصهيوني باستكمال مهمة التدمير والقتل والإرهاب في قطاع غزة. وذلك طيلة 5 ايام.

كما قامت الإدارة الامريكية بتحدي إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل.

و في الختام وجهت حماس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أنه كان عليها إلزام الصهاينة بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة.