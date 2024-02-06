“حماس” تسلم مصر وقطر ردها على اتفاق الإطار بخصوص وقف إطلاق النار في غزة

كشفت حركة المقاومة الإسلامية” حماس”، اليوم الإثنين، إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار الى قطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة.

وقالت حركة حماس، إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.

وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

كما ثمنت الحركة في بيانها دور مصر وقطر وكل الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس، انها ومع جميع القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته.

وفي 30 جانفي الماضي، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار، وسوف تقوم بدراسته.

وأشار ذات المتحدث، أن “حماس” منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان الصهيوني على غزة.