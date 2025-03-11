حماية المرأة وترقيتها محور تباحث مولوجي مع نظيرتها الصربية 

أجرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، مباحثات مع نظيرتها الصربية تاتجانا ماكورا.

وجرى اللقاء على هامش أشغال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأبرزت مولوجي، خلال اللقاء، التجربة الجزائرية في مجال حماية المرأة وترقيتها، والتراتيب التي تبنتها الجزائر ضمن مقاربة اجتماعية واقتصادية مدمجة تهدف إلى تمكين المرأة وترقية مكانتها.

كما أبرزت مولوجي المكاسب المحققة للمرأة الجزائرية في شتى الميادين، بفضل القرارات الحكيمة لرئيس الجمهورية، الذي يرعى شؤونها بحرص واهتمام.

وبالمناسبة، أبدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، استعدادها لتقاسم التجربة الجزائرية في مجال دعم وترقية المرأة وتمكينها مع دولة صربيا.

ومن جهتها، استعرضت الوزيرة الصربية تجربة بلادها في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء الريفيات.

وأبدت تاتجانا ماكورا، تطلعها لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون في مجال حماية المرأة وتمكينها الاقتصادي.