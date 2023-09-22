حماية المستهلك تحذر الصيادلة من هذا الدواء

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك من تزوير منتج صيدلاني لمؤسسة novonordisk.

وأوضحت حماية المستهلك في منشورها أنه تم تزوير منتج صيدلاني لمؤسسة novonordisk وهوعبارة عن سيالة أنسولين من نوع novorapid flexpen .

ودعت حماية المستهلك الصيادلة إلى التأكد من نظام التتبع لهذا المنتوج الحساس. كما اكدت المنظمة ان وزارة الصحة أصدرت تعليمة في هذا الشأن .ولهذا وجب الحدر ثم الحذر.

وهذا المنتج الصيدلاني عبارة عن سيالة أنسولين من نوع novorapid flexpen مكونة من علبة من 5 سيالات.