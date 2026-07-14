حماية مدنية: تسجيل 36 حريقًا للمحاصيل الزراعية والأشجار عبر عدة ولايات

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، وإلى غاية الساعة 17:00 اندلاع 36 حريقًا، مست المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل.

ووفقا لبيان للمديرية العامة للحماية المدنية، لا تزال عمليات إخماد 7 حرائق متواصلة، مقابل إخماد 25 حريقًا نهائيًا، ووضع 4 حرائق تحت الحراسة.

وحسب الحصيلة العامة، تتواصل عمليات التدخل لإخماد حرائق بولايات تيارت والجلفة، ڨالمة، المدية، برج بوعريريج وعين الدفلى. حيث سخرت مصالح الحماية المدنية مختلف الإمكانيات البشرية والمادية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.

بينما في ولاية المدية، أسفر حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى سوق الجمعة ببلدية السواقي عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليد اليسرى، تم إسعافه وإجلاؤه لتلقي العلاج اللازم.

ووضعت الحماية المدنية 4 حرائق تحت الحراسة بولايات ڨالمة وقسنطينة، المسيلة وميلة، بعد التحكم فيها ومنع تجدد اشتعالها.

كما تمكنت فرق التدخل من إخماد 25 حريقًا نهائيًا عبر عدة ولايات، من بينها باتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتلمسان وتيارت والجلفة وسطيف وسكيكدة والمدية وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وسوق أهراس وعين الدفلى وعين تموشنت وغليزان.

وتبقى مصالح الحماية المدنية في حالة التأهب والمتابعة الميدانية لمختلف الحرائق المسجلة. داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.