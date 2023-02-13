حماية المستهلك: تحذر من خطر إستخدام هذه المنتجات

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منسورها لها من إستخدام هذه المنتجات المستخدمة بالتنظيف.

وأوضحت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك أنه وبعد ثبوت تلوث منتجات التنظيف من نوع “Fabuloso “ببكتيريا خطيرة تم سحب قراية 5 ملاييين عبوة من هذه المنتجات. لاسيما التي بيعت عبر الإنترنت على أمازون في جميع أنحاء أمريكا، من ديسمبر 2022 حتى جانفي 2023. وذلك حسب ما صرحت به لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.

وأضاف المنشور ان الاستدعاء تم بعد اكتشاف عدم إضافة مادة حافظة أساسية أثناء عملية التصنيع. وهذا قد يؤدي إلى خطر نمو بكتيريا قد تدخل إلى الجسم عن طريق الاستنشاق أومن خلال العينين. وأيضا من خلال أي جرح في الجلد.

وهذا الامر قد يتسبب في عدوى بالدم أوالرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم، بحسب ما قالته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).