حمداني.. استرجاع 500 ألف هكتار من الأراضي

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين، إن القطاع استرجع 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.

وأوضح، وزير الفلاحة، أن مهمة القطاع الأولى هي استرجاع الثقة ونظرة، بأهداف عقلانية وليس خيالية.

وعن الذهاب للصناعة التحويلية، أكد الوزير “أنه يجب التفكير بالإنتاج الذي لديه قدرات كافية للتمويل ويعاني من نقائص في التحويل”.

وأردف حمداني،”الفلاح عندما ينتج فائض وليس هناك قدرات التحويل،ما هي الوسيلة التي تعطى للفلاح حتى يعمل مواد للتحويل أو تُرمى”.

وأشار المسؤول، إلى “أن كل التحفيزات والتشجيع والسياسة على مستوى الحكومة يتم تجسيدها في الميدان”.