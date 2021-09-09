حمداني.. الغرف الفلاحية غائبة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، إن الغرف الفلاحية تعتبر فضاء للتشاور وتنظيم المهنة. وأشار الوزير حمداني، إلى أن الوضع الحالي يتطلب من جميع أطراف القطاع العمل الميداني.

وأكد الوزير في سياق ذاته، أن الغرف الفلاحية غائبة رغم الأهمية التي تمثلها بالنسبة للفلاحين.

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