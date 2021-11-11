حمداني: مرسوم تنفيذي جديد في مجال توزيع العقار الفلاحي
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الخميس، عن صدور قريبا لمرسوم تنفيذي جديد في مجال توزيع العقار الفلاحي.
و خلال لقاءه مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة على هامش امضاءه لاتفاق بين وكالة anad والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
أكد حمداني أن توزيع الاراضي سيتكفل بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
كما أوضح أن هناك منصة رقمية لاستقبال ملفات الاستثمار، مضيفا بأنه لن تكون هناك لجان أو تعقيدات بل لجنة تقنية واحدة هي التي تعالج الملف.
بالمقابل أوضح وزير الفلاحة أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يمنح الأراضي في الشمال والسهوب، وديوان الأراضي الصحراوية في الجنوب.
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كما قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن الفلاحة لها دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي،الذي يعد خيارا إستراتيجيا لتوفير الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي.
وأضاف الوزير خلال الإحتفال باليوم العالمي للتغذية، أن الجزائر كونها عضو في المنظمة الدولية من خلال السياسات التي تنتهجها القضاء على الجوع،
حيث باشر القطاع في برنامج الرئيس ومخطط عمل الحكومة وتنفيذ ورقة الطريق إلى تلبية الإحتباجالت الوطنية ورفع المساهمة في النمو وتقليص الواردات.
وأضاف في ذات السياق، أن قطاع الفلاحة أصبح يحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية. من خلال تحسين الأمن الغذائي وخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.
والحفاظ على الموارد الطبيعية والسعي الى توفير القواعد الأساسية للإستثمار ومنافذ التصدير. كما حظيت السياسة الفلاحية منعرجا هاما نحو بلوغ الأمن الغذائي
وهذا بمساهمة القطاع بـ 12.4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام. وتوفير 2.6 مليون من اليد العاملة . كما بلغت قيمة الإنتاج 25 مليار دولار امريكي.
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