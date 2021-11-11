حمداني: مرسوم تنفيذي جديد في مجال توزيع العقار الفلاحي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الخميس، عن صدور قريبا لمرسوم تنفيذي جديد في مجال توزيع العقار الفلاحي.

و خلال لقاءه مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة على هامش امضاءه لاتفاق بين وكالة anad والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية

أكد حمداني أن توزيع الاراضي سيتكفل بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

كما أوضح أن هناك منصة رقمية لاستقبال ملفات الاستثمار، مضيفا بأنه لن تكون هناك لجان أو تعقيدات بل لجنة تقنية واحدة هي التي تعالج الملف.

بالمقابل أوضح وزير الفلاحة أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يمنح الأراضي في الشمال والسهوب، وديوان الأراضي الصحراوية في الجنوب.

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