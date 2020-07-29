حمداني يكشف عن الخطة التي قدمها الرئيس تبون للنهوض بقطاع الفلاحة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد حميد حمداني اليوم الأربعاء، أن ورقة الطريق الجديدة التي سطرها رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الفلاحي ترتكز على على نقاط أساسية.

وأوضح الوزير عند نزوله ضيفا على نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري، أن هذه النقاط تتمثل في بعث الاستثمار المهيكل، تنمية الشعب الاستراتيجية خاصة الحبوب، ترشيد المصاريف العمومية، وتقليص فاتورة الاستيراد .

وأضاف حمداني، أن البرنامج الثاني في ورقة طريق رئيس الجمهورية، يتمثل في تنمية الفلاحة الصحراوية خاصة بالنسبة للشعب الاستراتيجية التي أثقلت فاتورة الإستيراد، من خلال التوجه إلى انتاج شعب جديدة تتعلق بالمواد السكرية والزيوت خاصة الذرة والبنجر السكري التي فاقت فاتورة استيرادها 1.5 مليار دولار.

كما أشار وزي الفلاحة أن الجزائر تملك كل المؤهلات لانتاج هذه المنتجات خاصة في المناطق الصحراوية بتخصيص 1 مليون هكتار لانتاج هذه الشعب ومن ثمة الوصول إلى تقليص 1 مليار دولار من فاتورة استيرادها .