حمدي:” الثأر غير موجود في كرة القدم ..ولا تلوموني على هزيمة الساورة”

تحدث المدرب الفرانكو جزائري لفريق إتحاد العاصمة ميلود حمدي عن مباراة الدور ثمن النهائي التي تنتظر فريقه أمام شبيبة الساورة.

ونشط حمدي ندوة صحفية صبيحة اليوم بقاعة الندوات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين قال فيها:

“المباراة ستكون صعبة على الطرفين، وليس على إتحاد العاصمة فقط لكن لا يجب أن ننتقل إلى بشار بعقلية التأهل إلى الدور المقبل”

وأضاف: ” الساورة فريق محترم وهو يقاسمنا نفس المرتبة الثانية في البطولة، ولكن هذا لا يعني أننا سننتقل في ثوب الضحية إلى بشار”

وفيما يخص تراجع آداء فريقه داخل الديار مقارنة بالآداء الذي يحققه رفقاء درفلو خارج الديار قال حمدي:

“صحيح أننا نلعب جيدا خارج الديار مقارنة بالمباريات التي نلعبها في بولوغين، إلا أن مباراة شباب قسنطينة تعتبر المعيار الحقيقي لفريقنا داخل الديار”

وأضاف: ” الفوز الذي حققناه أمام السي أس سي كان بالنتيجة والآداء، حيث قمنا بـ500 تمريرة وهذا رقم هائل”

وقدم حمدي الحلول المناسبة لفريقه من أجل تجاوز أزمة النتائج السلبية المحققة خارج الديار قائلا:

“المشكل ليس في بولوغين أو 5 جويلية، لكن يتوجب علينا أن نعمل جيدا على الجانب النفسي من أجل الخروج من هذه الأزمة”

وفيما يخص آداء الوافد الجديد على فريق إتحاد العاصمة رضا هجهوج قال حمدي:

“هو لاعب رائع وتمكن من الـتأقلم بسرعة في الفريق، بفضل الحب الكبير الذي يكنه لهذا النادي”

وأضاف: ” قمت بإشراكه بعد أسبوع فقط من إلتحاقه امام دفاع تاجنانت وقد كان عند حسن ظنّي خلال هذه المباراة”.

وعن رغبته في الثأر من هزيمة الذهاب أمام شبيبة الساورة بملعب عمر حمادي ببولوغين قال حمدي:

“لا يوجد كلمة ثأر في قاموس كرة القدم، ولا يمكن أن أتحمل مسؤولية الهزيمة في مباراة الذهاب لأنني وصلت للفريق ساعات قليلة قبل اللقاء وكنت بمثابة متفرج فقط”.