حمدي :”شبيبة القبائل فريق قوي وباستطاعتنا العودة بالتأهل”

ابدى مدرب شبيبة القبائل ميلود حمدي تفائله الكبير بتحقيق الفوز أمام المستضيف الترجي التونسي في اياب ربع نهائي رابطة الأبطال.

كما كشف حمدي خلال الندوة الصحفية اليوم بتونس “نستهدف البقاء في البطولة وهذا مبلغنا الأساسي، وعن الحديث عن رابطة الأبطال، حاليا نتواجد في ربع النهائي. عانينا بعض الضغط في مباراة الذهاب، لكن حاليا سنلعب الكل في الكل ولا نملك آي ضغط”.

كما أضاف ميلود حمدي “نعرف ان الترجي سيفقد عدد من اللاعبين. أبرزهم بن عياد الذي نتمنى له الشفاء و العودة إلى الملاعب عن قريب”.

وأردف مدرب الكناري “سنفعل كل شيء من أجل العودة بنتيجة ايجابية ولما لا التأهل،نحن فريق قوي، باستطاعتنا العودة بالتأهل، نتواجد في ربع النهائي وهو دليل على قوتنا الإفريقية “.

كما ختم “قلت للاعبين يجب آن تلعبوا و أنتم سعداء، عملت من الجانب النفسي طيلة الأسبوع ، وأستطيع القول أننا جاهزون لمقابلة الغد”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio