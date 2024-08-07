حمرون: “بلوزداد فريق الألقاب ولما لا نتوج بدوري الأبطال؟”

أكد الوافد الجديد، على تشكيلة شباب بلوزداد، أرزقي حمرون، تفاؤله بمستقبل الفريق وقدرته على التتويج بالألقاب، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حمرون، العائد إلى البطولة الجزائرية، بعد تجربة قصيرة في الدوري المصري. رفقة نادي فاركو، بأنه شرف كبير له التوقيع في الشباب.

مضيفا في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي: “الشباب نادي غني عن التعريف، وفي كل سنة يفوز بلقب أو اثنين، إنه شرف كبير أن أكون هنا، وأتمنى صنع الفارق”.

وبخصوص مفاوضاته مع الرئيس رابحي، أشار حمرون، بأنها مرت بسرعة. وتم الاتفاق في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، قبل أن يوقع رسميا في النادي.

وواصل ذات المتحدث: “الرئيس حينما استقبلني، أكد لي بأن الجميع في الجزائر، يعلم بأن الشباب فريق الألقاب، وفي كل موسم يشارك في دوري أبطال إفريقيا”.

مضيفا: “هذا أكثر شيء جلب اهتمامي.. دوري الأبطال ! تعلم أن كل لاعب يكون متمحسا لأن يلعب كأس إفريقيا، ولما لا نفوز بها؟ نحن هنا من أجل ذلك”.

كما أوضح حمرون، بأنه جاهز من أجل تقديم الإضافة لفريق شباب بلوزداد، وتشريف عقده، ليكون عند حسن ظن الجميع.

وختم: “أشكر كل أنصارنا الذين أرسلوا لي رسائل تشجيعية، يعطيهم الصحة، سأسعى جاهدا لأكون عند حسن ظنهم، وأقدم الإضافة لهذا النادي العريق.. فيها خير”.