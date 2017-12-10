حمزاوي يطالب بوثائق تسريحه ومغادرة سوسطارة !

طالب مهاجم إتحاد العاصمة “حمزاوي عكاشة” من إدارة فريقه بمنحه وثائق تسريحه من أجل العودة إلى ناسيونال ماديرا خلال الميركاتو الشتوي.

وكان حمزاوي قد إنتقل إلى فريق سوسطارة على شكل إعارة من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي خلال شهر جوان الماضي.

ويعتبر حمزاوي من اللاعبين القلائل الذين لا يدينون بأي سنتيم لدى إدارة سوسطارة بعد تحصله على تسبيق 10 أشهر.

ولم يتمكن حمزاوي من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب حمدي خلال الاسابيع الماضية، ليفكر في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي.

وشارك حمزاوي في 370 دقيقة هذا الموسم تمكن من خلالها من تسجيل هدف واحد فقط أمام نادي بارادو في الجولة الأولى من البطولة.