حمس.. القواعد السحرية العشر للنهوض بالتنمية في الجزائر

حددت حركة مجتمع السلم “حمس” 10 قواعد أساسية اعتبارتها ضرورية لتحقيق التنمية في الجزائر.

ومن هذه القواعد حسب عبد الرزاق مقري، الشرعية والتوافق السياسي، والمواطنة وكرامة الإنسان إلى جانب العدالة ودولة القانون.

وأوضح الفيديو الذي ظهر فيه رئيس حركة مجتمع السلم وهو يعدد هذه القواعد، بأن التكوين وجودة التعليم أساسيين للتنمية، فضلا عن احترام معايير الحكم الراشد.

وقال مقري أيضا بأن التخطيط والإستشراف من معايير تحقيق التنمية، وكذا النمط التنموي واقتصاد المشاركة، وضمان وتنويع الموارد المالية.

وأما عن القاعدة التاسعة فحددهما مقري في، المعيارية وتسخير النشاط الخارجي للتنمية، وأما عاشرا فمن الضروري تنمية القيم المجتمعية.