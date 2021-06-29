حمس تقرر عدم المشاركة في الحكومة الجديدة

قررت حركة مجتمع السلم حمس مساء اليوم الثلاثاء عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وهذا بعد مشاورة المجلش الشوري للحركة.

واوضح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عبر صفحته على الفيسبوك أن ان قرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة تم إتخاذه على مستوى مجلس الشورى الوطنى .

وأضاف مقري ان المكتب التنفيذي الوطني راسل عصر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإبلاغه بالقرار. كما سيتم عقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء لشرح مبررات هذا القرار للرأي العام.

وإستقبل رئيس الجمهورية الأحد الماضي وفدا عن حركة حمس في إطار المشاورات السياسية التي باشرها الرئيس من أجل تشكيل الحكومة الجديدة

وتحصلت حمس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021 على 65 مقعد في البرلمان في حين حزب “الأفلان” 98 مقعد، بينما القوائم المستقلة فازت بـ 84 مقعد .

كما ان حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”فاز بـ 58 مقعد، وجبهة المستقبل 48 مقعد.

بينما حركة البناء الوطني بـ39 مقعد ، وحزب صوت الشعب 3 مقاعد، جبهة العدالة والتنمية، “مقعدين”، حزب الحرية والعدالة “مقعدين”.