حملات خيريّة للمتشرّدين والتبرّع بالدّم بسطيف وبسكرة

نظّمت مصالح الشرطة، بكل من سطيف حملة خيرية، لايواء المتشردين والمختلين عقليا عبر مختلف شوارع العاصمة.

وسعت المبادرة الخيرية التي تمت بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، إلى تخصيص مراكز إيواء مهيئة لهذه الشريحة.

بالمقابل أحيا أمن تمنراست حملات تشجير تحسيسية نظمتها مصالح الولاية، شملت محيط مختلف الساحات العمومية.

اما مصالح أمن بسكرة، بإحياء اليوم الوطني لحملة الوطنية للتبرع بالدم، لفائدة المرضى بالمستشفيات.

وشملت العملية أمن الدوائر بتسخير كافة الإمكانيات البشرية لإنجاحها، كما شهدت المبادرة إقبال كثيف لعناصر شرطة الولاية.

ياسمينة.د

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