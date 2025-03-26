حملاوي تبحث مع رئيس مؤسسة “صناعة الغد” تعزيز التعاون

استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، اليوم الأربعاء، بشير مصيطفي، رئيس المؤسسة الجزائرية “صناعة الغد”. مرفوقا بـ سعاد ابراهيمي، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة، وفق بيان للمرصد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق بحث وتفكير (Think Tank) يضم نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف تقديم رؤى استراتيجية وتوصيات تدعم تنمية المجتمع المدني وتعزيز دوره الفاعل.

بالإضافة إلى العمل لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الجانبين، تهدف إلى تبادل الكفاءات والخبرات في مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجتمع المدني. بما يسهم في تطوير المبادرات والمشاريع المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء - وِفق البيان نفسه – في إطار دعم التكامل بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني، وتعزيز الحوار والتنسيق لخدمة القضايا التنموية الوطنية.