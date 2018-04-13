“حملاوي” يتزين بـ35 ألف من مناصري الكناري

غصّت مدرجات ملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، بـ35 ألف من مناصري شبيبة القبائل، بمناسبة نصف نهائي الكأس الذي يجمع أمسية اليوم شبيبة القبائل بمولودية الجزائر.

وأكد مسؤولو ملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة، أن عدد أنصار شبيبة القبائل الذين يتواجدون بمدرجات الملعب، بلغ 35 ألف مناصر.

وتوافد أنصار شبيبة القبائل منذ سهرت أمس، إلى مدينة قسنطينة من مختلف ولايات الوطن، لضمان تواجدهم بمدرجات الملعب، لمساندة فريقهم في تحقيق التأهل لنهائي الكأس.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، هو من يستقبل في هذه المباراة، وهو ما يفسر أحقية أنصاره في الحصول على 80% من تذاكر هذا اللقاء، حسب ما ينص عليه القانون.