حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا للمواطنين بالناحية العسكرية الخامسة

نظمت قيادة الناحية العسكرية الخامسة ابتداء من يوم 07 ديسمبر 2020، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سكيكدة.

وحسبما أكده بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه العملية جاءت تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية.

وشملت هذه العملية منطقة دار عيسى ببلدية الشرايع دائرة القل، أين تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الخامس.