حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا للمواطنين بالناحية العسكرية الخامسة

الوطني
  • -
  • 0
حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا للمواطنين بالناحية العسكرية الخامسة
بقلم عبد الرحمن سالمي

نظمت قيادة الناحية العسكرية الخامسة ابتداء من يوم 07 ديسمبر 2020، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، باستعمال اختبارات الكشف السريع، لفائدة سكان المناطق النائية بولاية سكيكدة.

الجيش

وحسبما أكده  بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه العملية جاءت تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية.

الجيش 2

وشملت هذه العملية منطقة دار عيسى ببلدية الشرايع دائرة القل، أين تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الخامس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=931635

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com