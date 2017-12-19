حملة سرية لجمع التوقيعات للإطاحة ببيراف والوزارة في قفص الإتهام!

وقّع 38 رئيس اتحادية رياضية، على عريضة ضد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، في حملة سرية جديدة لجمع التوقيعات.

لطلب عقد جمعية عامة استثنائية للجنة الأولمبية الجزائرية وسحب الثقة من بيراف، ضمن سلسلة أخرى من مسلسل الصراع الخفيّ بين الوزير ولد على وبيراف،

حيث كشفت مصادر جد مطلعة لـ”النهار”، عن تنقل عديد رؤساء الاتحاديات وممثليهم إلى مقر وزارة الشباب والرياضة يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

من أجل التوقيع على عريضة سحب الثقة من بيراف ومطالبته بالرحيل، بحجة رفض كل الاتحاديات والأسرة الرياضية العمل معه.

كما أكد معارضو بيراف حصولهم على توقيع 38 اتحادية رياضية من أصل 43 اتحادية عضو في الجمعية العامة لـ”الكوا”، حتى أمسية الأحد الماضي.

على رأسها اتحادية كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى والملاكمة وجل الاتحاديات، باستثناء 5 اتحاديات، هي اتحاديات الرغبي والمصارعة والمبارزة والرياضة المدرسية والتزلّج.

فيما كشفت مصادر متطابقة أخرى، من أنّ رؤساء 3 اتحاديات رياضية وقّعت على العريضة ورفضت الكشف عن هويتها.

وعن تلقي مسؤوليها اتصالات من مسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة، يطلبون من الاتحاديات إرسال مبعوثيها إلى الوزارة للتوقيع على عريضة طلب سحب الثقة من بيراف.

وهو الأمر الذي أكده مسؤولو “الكوا” ونفاه مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، في ظل امتناع الوزير ولد علي ورئيس “الكوا” مصطفى بيراف عن التصريح حول القضية.

مصدر مسؤول في “الكوا”: “رؤساء الإتحاديات تلقوا أوامر بإحضار الأختام إلى الوزارة”

أكد مصدر مسؤول في اللجنة الأولمبية الجزائرية لـ”النهار”، المعلومات التي تخص الحملة السرية لجمع توقيعات رؤساء الاتحاديات الرياضية لسحب الثقة من بيراف.

عن طريق جمعية عامة استثنائية، كما كشف ذات المصدر عن تلقي مسؤولي الاتحاديات أوامر من الوزارة لحمل الأختام الرسمية والتنقل إلى مبني الوزارة لتوقيع الوثيقة.

معتبرا هذه الحادثة أمرا خطيرا، باعتبارها مساسا مباشرا باستقلالية الرياضة والاتحاديات الرياضية.

غير أن نفس المصدر أكد استحالة نجاح حملة الإطاحة ببيراف، نظرا لأن عدد الاتحاديات الرياضية يضم 43 صوتا فقط من بين أكثر من 90 عضوا في الجمعية العامة لـ”الكوا”.

كما أضاف بأن قوانين “الكوا” لا تسمح بسحب الثقة من الرئيس مثل بقية الاتحاديات، وكشف عن إمكانية تدخل اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذا للتحقيق في التوقيعات في حال جمع توقيعات ثلثي الأعضاء وإمكانية معاقبة الجزائر في حال تأكد الاتحاد الدولي من تدخل الوزارة.

مصدر مسؤول في الوزارة: “الإتحاديات الرياضية لا تعترف ببيراف وهي التي تدير الحملة”

من جهتها، نفت مصادر مطلعة في وزارة الشباب والرياضة لـ”النهار”، وجود أي تدخل من هيئة الوزير ولد علي في صراع الاتحاديات الرياضية و”الكوا”..

وقالت إن الوزارة لم تستدع أي مسؤول إلى مقرها للتوقيع على أي وثيقة، غير أن الوزارة تعلم بوجود مبادرة من رؤساء الاتحاديات للتوقيع على عريضة سحب ثقة من بيراف.

ولكنها لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد فيها، حسب نفس المصادر، التي قالت إن الاتحاديات الرياضية ترفض العمل مع بيراف والمشكل بينها وبينه فقط بعيدا عن الوزارة.