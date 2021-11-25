حملة ضد إليسا بسبب تغريدة

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة في لبنان، حملة ضد الفنانة إليسا. بعد أن أعادت نشر تغريدة على موقع “تويتر” تطالب بطرد مواطن لبناني من السعودية.

حيث أعادت إليسا نشر تغريدة لمواطن لبناني، نشر صورة لمواطن آخر يدعى “جوزيف نبيل لحود”. ينحدر من منطقة العقيبة قضاء كسروان بلبنان. وقال أنه يجب طرده من السعودية لقيادته جيشا الكترونيا لشتم السعودية.

وبعد إعادة الفنانة إليسا لنشر هذه التغريدة على تويتر، أثارت غضب اللبنانيون وقالو أنها “عار على لبنان”.

كما إعتبر الشعب اللبناني على مواقع التواصل الإجتماعي أن الفنانة إليسا بتصرفها هذا تساعد على التحريض ضد مواطن لبناني مُقيم في المملكة العربية السعودية.

ويُذكر أن ملكة الإحساس كانت قد نشرت الشهر الماضي عدة تغريدات على “تويتر”. كما حمّلت فيها وزير الإعلام جورج قرداحي مسؤولية التطورات الأخيرة في لبنان والتي فجرتها مواقفه من السعودية والإمارات بشأن اليمن.

كما قالت إليسا في إحدى التغريدات: “جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتما. وبتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو”.

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