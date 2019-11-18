حملة لتغطية العين اليسرى تضامنا مع صحافي فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال الصهويني

أطلق صحافيون ونشطاء في العالم وبالأخص في بلدان عربية، حملة تضامن دولية مع الصحافي الفلسطيني معاذ العمارنة.

وكان الصحافي الفلسطيني معاذ العمارنة قد أصيب برصاصة على مستوى العين، بعدما أطلق عليه جندي إسرائيلي النار، خلال تغطيته لمواجهات في مدينة الخليل المحتلة.

وكان أبرز مظاهر التضامن تلك، هو عندما قام مذيعان بتلفزيون فلسطين العمومي، بتغطية العين اليسرى بضمادة، خلال تقديمهما أمس الأحد نشرة الأخبار.

وفور تلك اللقطة، راح صحافيون ونشطاء في العديد من الدول، بتقليد ذلك المشهد، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع الصحافي الفلسطيني، وإدانتهم لاستهداف الصحافيين خلال تأدية مهامه، من طرف جنود الاحتلال الصهيوني.