حموش: “زروقي يمكنه إعادة التوازن لخط وسط الخضر”

شدد التقني الجزائري، سعيد حموش، على ضرورة إجراء تغييرات على مستوى التشكيلة الوطنية، في ثاني لقاءاتها ضمن “كان” كوت ديفوار، المقررة غدا السبت أمام بوركينافاسو.

وقال حموش، في تصريحات خص بها الإذاعة الوطنية، إن بلماضي، مطالب بإجراء تغييرات في تشكيلته مقارنة بالمباراة الأولى أمام أنغولا.

وأوضح قائلا: “يجب أن تكون تغييرات في الوسط، كما يرتقب أن يتم تنشيط الدفاع. حين تضييع الكرة، ولاحظنا بعض الهفوات في اللقاء السابق، والمنافس يصل بسرعة إلى مرمى الخضر”.

وعن توقعاته بخصوص التغييرات التي يمكن لبلماضي، إجراؤها رد: “بالنسبة لي أفضل زروقي في الوسط، لقد اعتاد على اللعب، صحيح يملك سلبيات ولكنه يملك أمور إيجابية وسيكون منتظما في الوسط رفقة بن ناصر، وممكن إشراك شايبي متقدما.. لا أتوقع مشاركة عوار، ولكن قد يكون هناك تغيير في الجهة اليمنى”.