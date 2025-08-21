“حمى الذهب” تجتاح الجزائر: تجربة عائلية لا تُنسى بتقنية K4

حصريًا في قاعاتTMV Cinémas Garden City وCosmos وCinégold Oran

حدث استثنائي ينتظر الجمهور الجزائري! لأول مرة في الجزائر، يمكن للجميع إعادة اكتشاف “حمى الذهب”، التحفة الفنية الرائعة لتشارلز شابلن، في نسخة مرممة بتقنيةK 4المذهلة.

دعوة مفتوحة للصغار والكبار لخوض تجربة عرض سينمائي استثنائية، تحتفي بالذكرى المئوية لهذا الفيلم الأسطوري الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ السينما العالمية.

مغامرة خالدة في قلب الكلوندايك

في أواخر القرن التاسع عشر، تدفع حمى الذهب آلاف المغامرين لتحدي العواصف الجليدية. بينهم شارلو، الرجل الصغير ذو القبعة السوداء والعصا، يواجه العواصف والجوع والوحدة. بين الأكواخ المعزولة وسط الثلوج، يلتقي بالعملاق بيج جيم والمخيف بلاك لارسن، ثم يقع في حب الجميلة جورجيا. ينسج شابلن قصة تجمع بين الفكاهة والعاطفة والطابع الإنساني العالمي، حيث أصبحت كل مشهد من مشاهده أيقونة سينمائية.

ترميمK 4 استثنائي بمناسبة الذكرى المئوية

صدر فيلم “حمى الذهب” عام 1925، واعتبره شابلن نفسه العمل الذي يريد أن يُذكر به أكثر من غيره.

احتفالًا بمرور مئة عام على إصداره، أُوكِلَت مهمة الترميم إلى مؤسسة سينتيكا دي بولونيا ومختبر L’ImmagineRitrovata، بدعم من Roy Export SAS وجمعية شابلن وmk2.

تم جمع مواد أصلية من أرشيفات عالمية مرموقة مثل BFI National Archive، MoMA، George Eastman Museum، Lobster Films، وBundesarchiv، مما سمح بإعادة الفيلم إلى صورته الأصلية عام 1925. والنتيجة: صورة بصرية مذهلة تعيد إحياء سحر الأبيض والأسود بجودة لم تُرَ من قبل.

عرض احتفالي يليق بالمناسبة

يصاحب هذا العرض الاحتفالي ملصق جديد وإعلان تشويقي مبتكر، يبرزان اللحظات الأيقونية للفيلم مثل “رقصة الخبز الصغير”، وجبة الحذاء المصنوع من عرق السوس، ومشاهد الأكواخ التي تهتز تحت وطأة العاصفة.

هذه اللحظات، التي لا تزال تُضحك وتُبكي أجيالًا متعاقبة، تتألق بتقنيةK 4 بجمال بصري غير مسبوق في الصالات.

إرث عالمي لمشاركته مع العائلة

منذ عرضه الأول في هوليوود عام 1925، حظي “حمى الذهب” بإشادة عالمية كإنجاز سينمائي بارز. يتألق شابلن في هذا الفيلم بعبقرتيه الكوميدية والشاعرية، مقدمًا تجربة شعبية وخالدة.

اليوم، تتيح هذه الذكرى المئوية فرصة مثالية للجمهور الجزائري لمشاركة لحظات سينمائية كبرى، مليئة بالضحك والعواطف المشتركة.