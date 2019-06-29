حميدتي: “لسنا امتدادا لنظام البشير.. ونحارب التخريب”

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق “محمد حمدان دقلو”، والمعروف بـ”حميدتي”، أن المجلس لا يقف بوجه المظاهرات السلمية.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، أن المجلس يحارب التخريب.

وقال “حميدتي”، إن المجلس ليس امتدادا لنظام الرئيس المعزول “عمر البشير”.

وأضاف “حميدتي”، أن “القوات الموجودة في الشوارع هي لتأمين الشعب، وليس للوقوف ضده”.

وأوضح ذات المتحدث، أن المجلس العسكري يسعى لتشكيل حكومة مدنية، تتكون من المستقلين وأصحاب الكفاءات.

وطالب حميدتي، باستغلال فرصة التغيير في السودان لمحاسبة المفسدين والمجرمين.

ووعد حميدتي بالعمل على توفير حياة كريمة لفئات الشعب السوداني كافة، وإيجاد الوظائف للشباب في قطاعات الحكومة، العسكرية والمدنية.

وذلك في القوت الذي، تطالب فيه، المعارضة السودانية، إلى مظاهرات مليونية، غدا الأحد.