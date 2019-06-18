حميدتي: “نريد حلا سودانيا ونقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة”

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول “محمد حمدان دقلو”، المعروف بـ”حميدتي”، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يقبل بتشكيل حكومة “تكنوقراط” مستقلة، لإدارة شؤون البلاد.

وأوضح نائب رئيس المجلس العسكري، أن الجيش قابل ممثلين عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني، لأجل تشكيل حكومة “تكنوقراط” مستقلة.

وأكد “حميدتي”، أن السودان لا يتحمل تأخيرا لحل الأزمة التي يمر بها، مشددا على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية، في حل الأزمة بالبلاد.

وتابع ذات المتحدث: “نريد حكومة سريعة، ونريد حلا سودانيا، والبلاد لا تتحمل تأخيرا للحل بعد الآن”.

وركز “دقو”، خلال خطابه، على الإدارة الأهلية، قائلا، إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن بعد تنظيمها.

وأضاف حميدتي: “نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان”.

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري، على أن الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد، في هذه المرحلة، التي وصفها بالحساسة، في السودان.

وتابع حميدتي: “نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة، ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات”.