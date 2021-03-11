حمير مدربة و”الحظاي”.. تفاصيل صادمة حول تهريب المخدرات من المغرب إلى الجزائر

كشف تحقيق نشرته مجلة الجيش في عددها الأخير، عن كيفية تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب.

وقد أخذت في الآونة الأخيرة محاولات إغراق بلادنا بكميات ضخمة من الكيف المعالج منحى تصاعديا.

حيث ارتفعت كمية المحجوزات من تلك السموم على حدودنا الغربية إلى أرقام مخيفة.

وكشفت التحقيقات في حصائل العمليات النوعية المسجلة واعترافات المهربين إلى أن مصدر سمومهم البلد المجاور.

وأسفرت العمليات النوعية لوحدات الجيش خلال السنة المنصرمة على ضبط 1028 تاجر مخدرات.

كما تم حجز 703.2 قنطار من الكيف المعالج، و27.89 كغ كوكايين.

كما كشف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في الحصيلة السنوية 2020 عن حجز أكثر من 88 طن من القنب الهندي.

وعادة ما يلجأ المهربون لتوزيع ما يهربونه على عدة نقاط للتمويه في انتظار قدوم من يتسلمها.

وفي حال عدم العثور على أي من المحجوزات يتم استدعاء حراقين ليباشروا تفتيش المحجوزات ومحيطها تفاديا لتفخيخها.

هذه كواليس تهريب المخدرات

كشف قائد سرية حراس الحدود بحجرات المقيل، أن تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب لا يتم باستعمال السيارات رباعية الدفع.

وأشار أنها تتم عن طريق استعمال قوافل من الدواب على مستوى المسالك والدروب الضيقة والوعرة.

وأضاف “من المفارقات العجيبة في عالم التهريب، جلب المهربين ضمن قوافلهم لداب احتياطي.

وهذا للاستعانة به في حال عدم قدرة آخلار على المسير أو تعرضه لكسر أو إصابة.

وأفاد رئيس مكتب التدريب والعمليات بالمجموعة الثانية لحراس الحدود أن بعض المهربين يعمدون إلى تهريب سمومهم على ظهور الدواب.

وتسلك تلك القوافل طرقا دون مرافق، إذ اعتادت بمفردها لتصل الى النقطة المرادة، ليكون المهرب بمنأى عن الخطر بحال اكتشافها.

وأضاف قائد السرية المستقلة لحراس الحدود بمنطقة بن يخو أن تهريب المخدرات بهذه الجهة يعرف ذروة رواجه ليلا.

حيث يتم استغلال جنح الظلام من طرف المهربين للتخفي والتمويه عن أعين حراس الحدود.

وفضلا عن الدواب، يستعمل كذلك المهربون أجهزة الاتصال الحديثة وأشخاص يتولون عمليات اكتشاف الطريق.

ويعرف هؤلاء في قاموس الاجرام الحدودي باسم الحظاي، حيث يتم تزويدهم بالمخدرات بأجهزة اتصال حديثة وأجهزة مراقبة بصرية ليلية نهارية.

ويتخذون من المرتفعات مرتكزا لهم لمراقبة تحركات ودوريات الحراس الحدود، ويقدمون كامل المعلومات بشأن المسلك وحالته.

وأشارت مجلة الجيش أن التحقيق متواصل، وستكشف قريبا عن كيفية تهريب المخدرات من المغرب عبر تلمسان.