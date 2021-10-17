حوادث المرور: مقتل 19 شخصا خلال اليومين الماضيين

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 97 آخرين بجروح، على إثر وقوع 55 حادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقال الرائد سمير بوشحيط من القيادة العامة للدرك الوطني، في حديثه للإذاعة الوطنية، أن العامل البشري يتصدر أسباب حوادث المرور. بمجموع 46 حادث منها 11 حادث بسبب السرعة المفرطة..

وأوضح الرائد بوشحيط أن أكبر عدد من الحوادث سجل بولايتي تيارت والمسيلة بـخمس حوادث، والوادي والجزائر العاصمة بأربع حوادث.

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