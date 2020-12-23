حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 311 آخرين خلال الأسبوع المنصرم

سجلت مصالح الأمن الوطني 264 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء، أن حوادث المرور أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 311 آخرين بجروح متفاوتة.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ 46 حادث.

كما عرف عدد الجرحى ارتفاعا قدر بـ 46 حادث، وانخفاضا في عدد الوفيات قدر بـ 6حالات.

وتشير المعطيات أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وكذا عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.