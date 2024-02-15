حوادث المرور: وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين خلال الأسبوع 

سجلت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها خلال الاسبوع الاخير، وفاة 31 شخصا وإصابة 161 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر وقوع 116 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الأخير.

وفي تصريح لـ وأج أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث.

حيث تسبب السواق في 110 حادث منها 19 بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، 15 بسبب تغافل السواق، و12 بسبب السير على اليسار، فيما تسبب المارة في 12 حادثا.

وبالمقارنة بالأسبوع الماضي سجل إنخفاض بـ 3 حوادث، وكذا في حالات الوفاة ب 22، وفي عدد الجرحى ب 15.

وعرفت ولاية البليدة أكبر عدد من الحوادث بـ 7 حوادث، متبوعة بولايات البويرة والشلف وسكيكدة ب 6 حوادث.