حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 275 آخرين خلال أسبوع

لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 275 آخرين بجروح متفاوتة في 225 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية. خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أوت الجاري،.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الخميس مصالح الأمن الوطني، فمقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي. عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ 16. وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ 21، في حين ارتفعت الوفيات بحالة واحدة.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%. وهذا نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان. الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وجددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.