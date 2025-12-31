حوادث المرور.. 5 وفيات في 24 ساعة

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 189 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في ولايات عديدة.

و أوضح بيان الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن “وحداتها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 154 تدخلاً. أسفرت عن 5 وفيات وإصابة 189 آخرين. بجروح تم إسعافهم والتكفل بهم”.

وتدخلت المصالح ذاتها خلال نفس الفترة -بحسب المصدر ذاته- من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا. جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون. فيما تم تسجيل 4 وفيات.