حوالي 37 مليون مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال في الجزائر سنة 2019

بلغ عدد المشتركين في الإنترنت عبر الهاتف النقال بالجزائر حوالي 37 مليون مشترك خلال السنة الماضية.

كشفت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، اليوم الأربعاء في بيان لها، أنه تم تسجيل حوالي 37 مليون مشترك في الإنترنت عبر الهاتف النقال “3G و 4G”، خلال الفصل الرابع من عام 2019.

وأشارت السلطة ان الأرقام المسجلة مثلت إرتفاعا بنسبة 1.57 بالمائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2018.

وأفادت ذات السلطة أن الأسطول العالمي لمشتركي الإنترنت عبر الهاتف النقال بلغ في الفصل الرابع من سنة 2019، 36،911،428 مشتركا، أي 24،922،271 مشتركا في شبكات الجيل الرابع، وهو ما يمثل 67.52 بالمائة من الأسطول العالمي.

و 11،989،157 مشتركا في شبكة الجيل الثالث أي ما يعادل 32.48 بالمائة من هذا الأسطول.

وأوضحت السلطة أن ذلك يمثل تطورا بــ 568،827 مشتركا مقارنة بالفترة نفسها من 2018 ، أي يعادل نسبة 1.57 بالمائة في عام واحد.

كما أكدت سلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية أن معدل اختراق الإنترنت عبر الهاتف النقال خلال الفصل الرابع من السنة الماضية بلغ 84.08 بالمائة مقارنة بـ 83.74 بالمائة سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2018، وهو ما يمثل تطورا بنسبة 1.02 بالمائة.