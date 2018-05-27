حوالي 600 ألف مترشح يجتازون امتحانات البيام غدا الإثنين

يجتاز ما يقارب 600 ألف مترشح على المستوى الوطني يوم غد الإثنين امتحانات شهادة التعليم المتوسط و التي تسمح للتلاميذ بالإنتقال إلى الطور الثانوي.

و ستشرف وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وفد عن البرلمان و الشركاء الإجتماعيين من ولايتي الأغواط والجلفة على الانطلاقة الرسمية لهذا الامتحان الذي يدوم ثلاثة ايام.

ويقدر العدد الإجمالي للمترشحين لهذا الامتحان الذي من المنتظر الإعلان عن نتائجه يوم 18 جوان المقبل 595.865 مترشح.

أي بارتفاع قدره 5,9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت 566.221 مترشحا.

حسب الارقام المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية.