حيداوي: تقوية الجبهة الشبانية من صمام الأمان التي تحمي للجزائر

قال وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، أننا ندرك جيدا حجم الإستهداف الذي تتعرض له الجزائر. وتم الشروع منذ تنصيبنا على العمل لتقوية الجبهة الشبانية

وأضاف حيداوي في تصريح “للنهار”، أن تقوية الجبهة الشبانية من صمام الأمان التي تحمي الجبهة الداخلية للجزائر. ونعمل على بث الوعي الوطني لدى مختلف الاوساط الشبانية من خلال مختلف الملتقيات والفعاليات التي نقوم بها

وأشار حيداوي، إلى أن المخيمات الصيفية هذه السنة ستتضمن في محاورها بث الوعي بالتحديات الخارجية التي تواجه الجزائر. مضيفا أن هنالك إستراتيجية كاملة وشاملة بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب لتفكيك مختلف ملامح المؤامرات التي تواجه بلادنا.

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