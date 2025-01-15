حيداوي يستقبل المدير العام لمسجد باريس الكبير

استقبل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، اليوم الأربعاء، المدير العام لمسجد باريس الكبير، محمد الوانوغي.

وحسب بيان الوزارة، فإن الزيارة جاءت في إطار “التحضيرات الجارية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، المتعلق باستقبال أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. من أجل ربط جسور التواصل بينهم وبين بلدهم الجزائر. وذلك ضمن حملة مراكز العطل والترفيه لسنة 2025”.

وخلال اللقاء، تطرّق الطرفان إلى مختلف النقاط المتعلقة بظروف استقبال أطفال الجالية. خاصة في ما يتعلق بمراكز الإيواء والخدمات المقدمة.

كما تم التطرق إلى سبل إثراء البرامج الموجهة إليهم، مع العمل على توسيع العملية لتشمل أبناء الجالية المقيمة في بلدان أخرى.