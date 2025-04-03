حيداوي يصل إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة “قيادات الشباب الإفريقية”

وصل وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. للمشاركة في قمة “قيادات الشباب الإفريقية” المنظمة من طرف وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وستجرى القمة في الفترة الممتدة من 3 إلى 5 أفريل 2025. تحت شعار “إطلاق العنان لطاقات الشّباب من أجل أفريقيا مزدهرة”.

وكان في استقبال وزير الشباب مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، كلّ من وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إرجوجي تسفاي. و سعادة سفير الجزائر لدى إثيوبيا وإطارات من السفارة.

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