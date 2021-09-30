حينما تنعدم الرحمة من قلوب الأولياء.. أم تؤجر ابنها لاستغلاله فى التسول بإندونيسيا

ألقت السلطات الإندونيسية القبض على أم وأخذ طفلها من قبل الخدمات الاجتماعية. بعد العثور عليه مدهونا باللون الفضي لاستخدامه في التسول.

وأفادت وسائل اعلامية نقلت الخبر أن شخصا استعار الطفل البالغ 10 أشهر، من والدته مقابل مبلغ مالي لاستغلاله في التسول.

وتلقى العاملون الاجتماعيون بلاغًا بشأن صور الطفل المنشورة على الإنترنت وهو يؤدي دور “الأشخاص الفضيين” في جنوب تانجيرانج باندونيسيا.

وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية الإندونيسية، القضية، وأصبحت الأم والطفل الآن في “مركز إعادة تأهيل”.