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خاتم الخطوبة يتجاوز الـ 7 ملايير.. محرز يصنع الحدث رفقة “تايلور”

الرياضة
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خاتم الخطوبة يتجاوز الـ 7 ملايير.. محرز يصنع الحدث رفقة “تايلور”
بقلم النهار أونلاين

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن النجم الجزائري “رياض محرز” تقدم لخطبة صديقة “تايلور وارد” بعد أن صنع لها خصيصا خاتما يقدر بـ 400 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل 7.5 مليار سنتيم وهو الخاتم الذي اختاره رياض بنفسه.

وأكدت ذات المصادر، وحسب تصريحات أحد المقربين من الثنائي فإن “محرز” فاجئ تايلور بخرجته ولم تكن تنتظرها، وكانت معنوياتها في السحاب اثر خطوبتها، وأيضا فإن النجم الجزائري قرر القيام بهذه الخطوة لأنه يعتقد أن هذا هو الوقت المناسب كما اختار بنفسه وصمم بنفسه خاتم الخطوبة.

في نفس السياق، كانت هناك احتفالية كبيرة بعد أن أعلن “محرز” عن خطوبته لصديقته، ويذكر أن “رياض” و”تايلور” كانا قد قررا الاستقرار معا في وقت سابق وقاما بشراء منزل قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في مدينة “مانشستر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1012369

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