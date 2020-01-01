خادم الحرمين يتسلم قلادة أبي بكر الصديق تقديرا لجهوده الإنسانية

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تقديرا لجهوده الإنسانية.

وتسلم الملك سلمان القلادة من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي.

وعرفانا بدور المملكة الرائد في قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوزت الأربعين مليار دولار خلال الـ15 سنة الأخيرة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للجميع، مقدرا دور المنظمة في العمل الإنساني، ومتمنيا للجميع التوفيق والنجاح في جهودهم الإنسانية.