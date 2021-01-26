خالدي: تعديل قانون الجمارك قريبا.. وأزيد من 42 مليار دينار تحصيلات مخالفات الصرف في 2020

كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي، أنه تم تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020.

وأفاد خالدي خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار.

وأضاف أنه تم تسجيل إنخفاض طفيف بنسبة 5.72 بالمئة، بسبب التراجع في قيمة الواردات التي بلغت 34.39 خلال 2020.

وأوضح خالدي، أن هذا التحصيل يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة.

وأعلن ذات المتحدث، عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن فريقا من الادارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون لتسهيل الاجراءات الجمركية وتخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب.

وكشف خالدي، عن إجراء جديد يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول مرتبط بالمواد الغذائية.

أما التسديد الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونية لا تتجاوز الـ 45 يوما.

وتهدف الإجراءات من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر، قبل تحويل الأموال إلى البنوك الاجنبية .

وكشف خالدي، أن هذه الإجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الإقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية.