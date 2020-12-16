خالدي.. تقديم قانون ينظم المؤسسة الجمركية لوزير المالية في الأيام المقبلة

قال المدير العام للجمارك، نورالدين خالدي،إن فريق عمل يعمل منذ شهور لمراجعة قانون ينظم المؤسسة الجمركية وفقا لتوجيهات السلطات العليا.

وأضاف المدير العام للجمارك، أن قانون تنظيم المؤسسة الجمركية يسمح بالمحافظة على كرامة أعوان الجمارك.

وبلغ هذا العمل –حسب خالدي- مرحلته النهائية وسيتم تقديمه في الأيام المقبلة لوزير المالية.

وأكد المتحدث على ضرورة دعم الخدمات الجمركية، خاصة على مستوى الحدود، من خلال المعدات الحديثة.

وأعرب خالدي عن أسفه كون “هناك نقص من حيث المعدات ولكن أيضا من حيث التكفل بموظفي الجمارك على مستوى الحدود”.

ودعا المدير العام إلى توفير الأدوات والمعدات اللازمة لضمان الانجاز الجيد لمهام المصالح الجمركية ولاسيما على مستوى الحدود الجنوبية للبلد.

واعتبر خالدي، تزويد الجمارك بالأدوات التكنولوجية والحديثة ينبغي أن يشكل دعما لتعزيز إيرادات الدولة ومكافحة مختلف الآفات.