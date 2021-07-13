خالدي يقف على جاهزية أعوان الجمارك تمهيدا لإعادة فتح معبر الدبداب الحدودي

قام المدير العام للجمارك، نورالدين خالدي، بزيارة ميدانية لمصالح الجمارك الجزائرية بالمديرية الجهوية للجمارك بإيليزي.

وفي بيان للمديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، وقف خالدي،على جاهزية أعوان الجمارك ومراحل تجهيز وتحديث المعبر الحدودي بالدبداب، وكذا المقرات الإدارية في إطار إعادة فتح المعبر الحدودي المرتقب أمام الحركة التجارية مع دولة ليبيا الشقيقة، وهذا بمعية السلطات المحلية المدنية، الأمنية والعسكرية.

كما أعطى المدير العام للجمارك التوجيهات الضرورية بالتنسيق التام والفعال مع مختلف المصالح المؤهلة لضمان سلاسة المعالجة الجمركية وحركية البضائع، مدعومة بآليات رقابية ناجعة، سيما وأن المعبر الحدودي مدعم بالربط بالنظام المعلوماتي للجمارك ما يكفل معالجة آلية وآنية لعمليات التجارة الخارجية.

الى جانب ذالك، وقف المدير العام للجمارك على مراحل تقدم أشغال المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بإن أميناس، والذي عرف نسبة جد متقدمة.

كما أمر بالسهر على توفره على كل المرافق الضرورية الكفيلة بضمان ظروف عمل ومعيشة مثلى لأعوان الجمارك الجزائرية.