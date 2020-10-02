خالدي يُوضح :”هذه المُنافسات الرياضية التي أمر رئيس الجمهورية بعودتها”

أوضح وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بعودة الرياضة المدرسية في أقرب الآجال.

وقال :”الرئيس أمر بإعادة بعث المُنافسات المدرسية، والبطولة التابعة لها، لأنها السبيل لإعادة بعث الرياضة المدرسية في بلادنا”.

وواصل :”جميعنا نريد عودة المُنافسات الرياضية الأخرى، وإشتقنا إليها، ولكن ذلك سيأتي بشكل تدريجي ووفقا لبروتوكول طبي صارم ودقيق جدا”.

يُشار بأن المُنافسات الرياضية بإختلاف أنواعها، متوقفة في بلادنا مُنذ قرابة تسعة أشهر كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر.

وجاءت توضيحات خالدي في إطار، زيارته الميدانية الى المدية ولقائه مع شباب وممثلي الجمعيات الشبانية في هذه الولاية.